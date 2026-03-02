Реклама

18:47, 2 марта 2026Ценности

Юбки в стиле 90-х вернутся в моду весной

Vogue: Юбки с перьями и в клетку в стиле 90-х вернутся в моду весной
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Популярные в 1990-х годах юбки вернутся в моду весной 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Одним из ключевых трендов последних фэшн-показов стали указанные предметы гардероба, украшенные перьями, отмечают редакторы. Их продемонстрировали в том числе бренды Bottega Veneta, Max Mara, Givenchy и Chanel.

Также актуальными окажутся изделия в клетку в гранжевой эстетике, юбки с запахом и в бельевом стиле. В то же время данный список пополнят прозрачные юбки, в которых в прошлом в том числе дефилировала на подиумах британская супермодель Кейт Мосс.

Ранее в феврале сообщалось, что популярный в 1960-х годах головной убор вновь стал трендом в 2026 году.

