ПМЭФ-2026. День второй

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16:34, 4 июня 2026Экономика

Пострадавшим от мошенников россиянам пообещали компенсацию в полном объеме

Вице-премьер Григоренко: Банки и сотовые операторы компенсируют потери жертвам мошенников
Анатолий Акулов (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Ответственными за выплату компенсации пострадавшим от действий мошенников россиянам станут банки и сотовые операторы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит РИА Новости.

Компенсировать пострадавшим потери будут те банки и операторы связи, которые не выполняют требований властей по противодействию финансовым злоумышленникам, пояснил замглавы правительства. В этом случае жертва сможет рассчитывать на полную денежную компенсацию, констатировал Григоренко.

Размер компенсации, добавил он, будет равен сумме денежного перевода мошенникам, добавил он. «Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение», — резюмировал Григоренко.

Одной из главных нерешенных проблем в борьбе с мошенниками остается отсутствие качественного взаимодействия банков и сотовых операторов, заявляла ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Мобильные телефоны, пояснила она, продолжают быть ключевым каналом, которым пользуются финансовые злоумышленники. Повысить уровень борьбы с ними, заключила руководитель регулятора, помогла бы более тесная связка банков и операторов связи.

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