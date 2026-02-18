Реклама

Экономика
13:35, 18 февраля 2026Экономика

ЦБ назвал одну из главных нерешенных проблем в борьбе с мошенниками

Набиуллина: Отсутствие связи с операторами тормозит борьбу с мошенниками
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отсутствие связки российских банков с операторами связи является одной из главных нерешенных проблем в борьбе с финансовыми мошенниками. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Мобильные телефоны, пояснила она, продолжают оставаться главным каналом, через который проходит большинство атак злоумышленников на граждан. При более тесной связи финансовых организаций с сотовыми операторами борьба с мошенниками была бы более эффективной, отметила руководитель регулятора.

В целом обманывать граждан мошенникам за последнее время стало труднее, добавила Набиуллина. Это стало возможно в том числе на фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ. Регулятор также усилил борьбу с подозрительными выдачами наличных в банкоматах. С сентября 2025 года, напомнила глава Банка России, вступила в силу обязательная проверка такого рода операций.

Несмотря на принятые меры защиты, проблема хищения мошенниками денежных средств граждан все еще остается актуальной. Так, по итогам 2025 года суммарный объем нанесенного ущерба достиг 29,3 миллиарда рублей. За 12 месяцев показатель увеличился на 6,4 процента. В целом в прошлом году, констатировали в регуляторе, финансовые злоумышленники стали красть чаще и больше.

