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07:17, 3 июня 2026Ценности

Мужчина полюбовался голым торсом в стекле чужой машины и прославился в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ironoutlaws

Американка Стейси Манос сняла действия незнакомца на парковке и прославила его в сети. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка запечатлела, как мужчина в черных шортах и с голым торсом подошел к автомобилю, в котором находилась она с приятельницей. Не заметив их, герой ролика полюбовался своим отражением в стеклах и вызвал смех Манос и ее подруги.

Ролик набрал 19,2 миллиона просмотров. Зрители оценили увиденное в комментариях. «Никто не сможет устоять перед величием позирования на фоне тонированных стекол», «Надо было открыть дверь и пригласить его войти», «Он хотя бы симпатичный», «Надо было сделать ему комплимент», — заявили юзеры.

Манос также высказалась в комментариях. «До сих пор жалею, что не опустила стекло», — пошутила она.

Ранее в июне наряд мужа вызвал отвращение у беременной жены и разозлил пользователей сети.

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