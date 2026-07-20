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05:40, 20 июля 2026Бывший СССР

На Украине за скандалом с Федоровым пропустили другую важную отставку

Бортник: За скандалом с Федоровым на Украине пропустили отставку вице-премьера Качки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тарас Качка

Тарас Качка . Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала заявил, что на Украине за скандалом с министром обороны Михаилом Федоровым пропустили другую важную отставку. Речь идет об уходе со своей должности вице-премьера Тараса Качки.

Эксперт напомнил, что именно Качка подписал в декабре 2025 года важное соглашение о плане реформ с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, включавшее меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, принятие антикоррупционной стратегии, реформы процедуры назначения судей и прокуроров.

Бортник уточнил, что финальное слово по назначению руководства этих структур должно было перейти к экспертам, которых в основном назначает Европа. При этом план был саботирован и не реализован, подчеркнул политолог, поскольку в офисе президента Украины и в силовых структурах крайне негативно отнеслись к этой инициативе.

«Хотя, конечно, публично об этом никто Качке не сказал. Необходимо было договариваться с Европой, необходимо было получить 90 миллиардов евро кредита», — добавил Бортник.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на источники в ЕС писало, что Киев выполнил только часть антикоррупционных реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, который был согласован ранее.

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