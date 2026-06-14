Киев уличили в отсутствии антикоррупционных реформ

Guardian: Киев выполнил только 15 процентов реформ, которые нужны для вхождения в ЕС

В Евросоюзе (ЕС) считают, что украинские власти выполнили всего 15 процентов реформ, необходимых для потенциального вступления страны в состав блока. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в ЕС.

По информации собеседника газеты, Киев выполнил только часть антикоррупционных реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, который был согласован ранее.

«План реформ включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, принятие антикоррупционной стратегии, реформы процедуры назначения судей и прокуроров», — отмечает издание.

Журналисты сообщили, что пункты были согласованы в декабре 2025 года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой.

Ранее евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС. Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.