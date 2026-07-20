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Из жизни
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06:30, 20 июля 2026Из жизни

Стала известна судьба пропавшей миллионерши

В США женщину, чьи останки нашли 45 лет назад, опознали как пропавшую миллионершу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Simone O / Shutterstock / Fotodom

В штате Калифорния, США, опознали останки, найденные в 1981 году. Как пишет People, благодаря этому стала известна судьба миллионерши Тельмы Гастон, пропавшей в 1981 году.

45 лет назад сборщик дров наткнулся на неглубокую могилу с сильно разложившимися женскими останками в горной местности. Тогда идентифицировать кости не удалось.

Лишь спустя несколько десятилетий власти установили, что в могиле лежала Гастон. Женщина исчезла из своего дома за несколько месяцев до обнаружения останков. В то время у нее был роман с 39-летним продавцом ковров Лоуренсом Ремсеном.

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После исчезновения женщины он предъявил доверенность на управление делами и письмо, где Гастон якобы сообщала, что «уехала повеселиться». Следствие установило, что документы подделаны, а Ремсен пытался снять со счетов около ста тысяч долларов и продать несколько объектов недвижимости Гастон. Его арестовали при попытке вернуться в США из Мексики.

На суде Рамсен утверждал, что нашел останки Гастон и выбросил их в океан. Несмотря на его показания, его признали виновным в расправе над миллионершей и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что полиция города Буллхед-Сити, США, идентифицировала останки молодой девушки, найденные 37 лет назад. Выяснилось, что они принадлежат 17-летней Соне Элис Лэнган, пропавшей в 1982 году.

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