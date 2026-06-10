Останки девушки с пулей в черепе идентифицировали спустя 37 лет

В США останки молодой девушки с пулей в черепе идентифицировали спустя 37 лет

Полиция города Буллхед-Сити, США, идентифицировала останки молодой девушки, найденные 37 лет назад. Об этом сообщает ABC 15.

В мае 1989 года строители нашли на пустыре человеческий скелет. Судмедэксперты выяснили, что он принадлежит девушке 17-19 лет. В ее черепе осталась пуля. По заключению специалистов, с ней могли расправиться в 1979-1987 годах.

Долгое время останки не удавалось опознать. Поскольку их обнаружили на улице Каслберри, девушке дали имя Каслберри Кейт. В 2024 году городская полиция передала дело проекту DNA Doe, занимающемуся идентификацией неопознанных останков с помощью генетической генеалогии.

Выяснилось, что останки принадлежат 17-летней Соне Элис Лэнган, пропавшей в 1982 году. У нее были напряженные отношения с родственниками, поэтому те решили, что она ушла из дома добровольно. Они не предполагали, что девушка могла попасть в беду и не заявили о ее исчезновении в полицию.

Ранее в США обнаружены человеческие останки, которые, предположительно, принадлежали Анне Мэннинг, пропавшей в 1992 году. Предполагается, что с женщиной расправились ее муж и свекровь.