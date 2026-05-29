Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:06, 29 мая 2026Из жизни

Останки женщины нашли через 34 года после исчезновения

В США нашли останки жертвы убийства, пропавшей в 1992 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tigran Balyan / Shutterstock / Fotodom  

В США обнаружены человеческие останки, которые предположительно принадлежали Анне Мэннинг, пропавшей в 1992 году. Об этом сообщает Us Weekly.

Останки нашли 25 мая в штате Коннектикут. Их отправят в криминалистическую лабораторию, чтобы точно убедиться, кому они принадлежали.

Это произошло спустя 34 года после исчезновения женщины и через пять дней после ареста ее мужа Энтони Мэннинга и его матери Барбары Мэннинг. 20 мая, после серии допросов, им были предъявлены обвинения в расправе, фальсификации улик и надругательстве над телом. Предположительно, они сообщили следователям, где найти тело. Сейчас оба находятся в окружной тюрьме Бойла. Они могут выйти на свободу до суда под залог в два миллиона долларов (около 174 миллионов рублей) каждый.

В последний раз Анну Мэннинг видели 19 ноября 1992 года в городе Джанкшен-Сити, однако официальное заявление о ее исчезновении поступило в полицию только 25 февраля 1994 года. Адвокат обвиняемых Эфраим Хелтон заявил, что сомневается в доказательной базе обвинения, отметив, что многих свидетелей тех событий уже нет в живых.

Полиция продолжает расследование. Офицеры обыскали тот же участок на Спринг-Вэлли-роуд еще в 2016 году, но тогда улик не нашли. Окружной прокурор пообещал довести дело до суда. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит пожизненное заключение.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
«Никогда не встречала такого жуткого человека» Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Никогда не встречала такого жуткого человека»Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
14 июля 2019

Ранее сообщалось, что в Канаде раскрыли тайну личности мужчины, чьи останки нашли в озере Онтарио в 1992 году. Родственники сказали, что годами ничего о нем не слышали, но даже представить себе не могли, что он давно мертв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    В швейцарском клубе высказались об интересе к Дзюбе

    Долг в несколько миллионов рублей довел российского бизнесмена до жестокого преступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok