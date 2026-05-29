Останки женщины нашли через 34 года после исчезновения

В США нашли останки жертвы убийства, пропавшей в 1992 году

В США обнаружены человеческие останки, которые предположительно принадлежали Анне Мэннинг, пропавшей в 1992 году. Об этом сообщает Us Weekly.

Останки нашли 25 мая в штате Коннектикут. Их отправят в криминалистическую лабораторию, чтобы точно убедиться, кому они принадлежали.

Это произошло спустя 34 года после исчезновения женщины и через пять дней после ареста ее мужа Энтони Мэннинга и его матери Барбары Мэннинг. 20 мая, после серии допросов, им были предъявлены обвинения в расправе, фальсификации улик и надругательстве над телом. Предположительно, они сообщили следователям, где найти тело. Сейчас оба находятся в окружной тюрьме Бойла. Они могут выйти на свободу до суда под залог в два миллиона долларов (около 174 миллионов рублей) каждый.

В последний раз Анну Мэннинг видели 19 ноября 1992 года в городе Джанкшен-Сити, однако официальное заявление о ее исчезновении поступило в полицию только 25 февраля 1994 года. Адвокат обвиняемых Эфраим Хелтон заявил, что сомневается в доказательной базе обвинения, отметив, что многих свидетелей тех событий уже нет в живых.

Полиция продолжает расследование. Офицеры обыскали тот же участок на Спринг-Вэлли-роуд еще в 2016 году, но тогда улик не нашли. Окружной прокурор пообещал довести дело до суда. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Канаде раскрыли тайну личности мужчины, чьи останки нашли в озере Онтарио в 1992 году. Родственники сказали, что годами ничего о нем не слышали, но даже представить себе не могли, что он давно мертв.