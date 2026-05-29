Звезда «Клона» прошла 27 врачей и четыре ненужные операции до постановки верного диагноза

Илья Пятыго

Фото: @franfreduzeski

Актриса Франсиэли Фредузески, сыгравшая Роберту «Бету» Леми в телесериале «Клон», рассказала, что на протяжении многих лет медики не могли поставить ей верный диагноз. Ее слова приводит издание Terra.

Фредузески утверждает, что с 2018 по 2022 годы она прошла 27 врачей, которые направляли ее на различные анализы и обследования, но так и не смогли поставить диагноз и обнаружить ее редкое заболевание. Более того, звезда перенесла четыре ненужные операции: две на позвоночнике, одну на ягодицах и одну на плечах.

По словам актрисы, все эти годы у нее были постоянные боли в теле. В конечном итоге один из медиков диагностировал у Фредузески фибромиалгию. Помимо болевых ощущений, это заболевание проявляется усталостью, бессонницей, тревожностью, проблемами с памятью и депрессией. Эту историю Фредузески рассказала в ходе недавнего круглого стола в городском совете Рио-де-Жанейро, чтобы привлечь внимание к фибромиалгии и другим невидимым патологиям.

Ранее актер Стенио Гарсия, сыгравший дядю Али в «Клоне», захотел увеличить пенис. Правда, врач, к которому он обратился, отказал в хирургическом вмешательстве.

