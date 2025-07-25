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21:01, 25 июля 2025Забота о себе

Сыгравший дядю Али в «Клоне» 93-летний актер захотел увеличить пенис

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Canal GNT / YouTube

Бразильский актер Стенио Гарсия, который стал известен в России благодаря роли дяди Али в сериале «Клон», обратился к врачу для увеличения пениса. Об этом рассказало издание Terra.

Гарсия хотел увеличить пенис на несколько сантиметров, а также придать ему более привлекательный вид. Врач Густаво Бредов отказал ему в операции в связи с преклонным возрастом и наличием проблем со здоровьем.

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По словам медика, раньше 93-летний актер не знал, что можно сделать такую операцию, но очень ею заинтересовался, когда услышал о такой возможности. Однако хирургическое вмешательство является недопустимым при проблемах с кровообращением, сахарном диабете или гипертонии: в этом случае могут возникнуть серьезные осложнения.

Ранее в Гане мужчина увеличил пенис, чтобы спасти брак. После этого жена стала отказывать ему в сексе из-за слишком большого размера полового органа.

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