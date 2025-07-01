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08:00, 1 июля 2025Из жизни

Мужчина увеличил пенис ради жены и лишился секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Chris J Bradshaw / Shutterstock / Fotodom

Житель Ганы увеличил пенис ради спасения брака и лишился секса с женой. Об этом сообщает GhanaWeb.

Пожелавший сохранить анонимность мужчина позвонил в эфир утреннего телешоу и рассказал, что жена с момента свадьбы жаловалась на размеры его полового органа. Женщина утверждала, что он слишком маленький, и даже грозила подать на развод.

Однажды в автобусе ганец увидел торговца, который предлагал мазь для увеличения пениса. Мужчина купил мазь, и она действительно помогла: по его утверждению, половой орган стал заметно больше. Однако жену и это не устроило.

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«Но теперь она говорит, что он слишком большой. Каждый раз, когда я хочу заняться сексом, она отказывает. Говорит, что это слишком больно», — посетовал ганец. Он перестал пользоваться чудодейственной мазью и теперь надеется, что его пенис станет меньше.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.

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