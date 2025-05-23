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08:00, 23 мая 2025Из жизни

Мужчина несколько раз увеличил пенис и едва не лишился его

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom  

Бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Об этом сообщает Daily Mirror.

Житель Бразилии рассказал, что впервые решился на инъекции полиметилакрилата в половой член в 2015 году из-за навязчивой рекламы. «Меня убедили объявления в газетах, обещавшие увеличение пениса», — признался он. Процедуру проводили в клинике Сан-Паулу, и мужчина даже не был уверен, что инъекции делал лицензированный врач.

Спустя десять лет бразилец повторил процедуру в другой клинике, а затем согласился на дополнительные инъекции в мошонку. Вскоре у него начались серьезные осложнения: появились язвы, а из-за отека мошонка увеличилась в два раза. Врачам пришлось проводить экстренные операции по удалению филлера и реконструкции поврежденных тканей. Мужчина уже перенес несколько хирургических вмешательств и теперь предостерегает других от подобных ошибок. По его словам, такие процедуры не стоят риска для здоровья.

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