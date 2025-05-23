Мужчина несколько раз увеличил пенис и едва не лишился его

Бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Об этом сообщает Daily Mirror.

Житель Бразилии рассказал, что впервые решился на инъекции полиметилакрилата в половой член в 2015 году из-за навязчивой рекламы. «Меня убедили объявления в газетах, обещавшие увеличение пениса», — признался он. Процедуру проводили в клинике Сан-Паулу, и мужчина даже не был уверен, что инъекции делал лицензированный врач.

Спустя десять лет бразилец повторил процедуру в другой клинике, а затем согласился на дополнительные инъекции в мошонку. Вскоре у него начались серьезные осложнения: появились язвы, а из-за отека мошонка увеличилась в два раза. Врачам пришлось проводить экстренные операции по удалению филлера и реконструкции поврежденных тканей. Мужчина уже перенес несколько хирургических вмешательств и теперь предостерегает других от подобных ошибок. По его словам, такие процедуры не стоят риска для здоровья.

Ранее сообщалось, что количество операций по протезированию пениса достигли рекордных значений. По словам уролога Гордона Мьюира, рост связан с тем, что все больше пожилых мужчин хотят вести активную половую жизнь.