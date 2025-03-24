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02:03, 24 марта 2025Забота о себе

Мужчина сделал инъекцию для увеличения пениса и столкнулся с тяжелыми осложнениями

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Freepik

В США мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам из-за тяжелых осложнений после введения силикона в интимную зону. Об одном из таких случаев рассказал пластический хирург из Лос-Анджелеса Тимоти Катцен изданию Daily Mail.

По словам Катцена к нему обратился 60-летний мужчина с жалобой, что после попытки увеличить пенис с помощью инъекции силикона, его половой орган увеличился в пять раз, а у основания мошонки появилась шишка размером с лимон. По словам врача, такое состояние доставляло пациенту сильный дискомфорт: он не мог нормально спать, заниматься сексом и испытывал боль.

Специалист уточнил, что мужчина получил первую инъекцию силикона в Мексике и остался доволен результатом. Затем он еще несколько раз делал эту процедуру, но через несколько лет заметил постепенно ухудшающиеся проблемы. По словам Катцена, операция по устранению осложнений длилась несколько часов. Врачу пришлось сделать разрез на головке и стволе полового члена, иссечь зарубцевавшуюся ткань и убрать силикон. «После операции пациент смог заниматься сексом и снова обрел эрекцию», — заявил Катцен.

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Пластический хирург отметил, что осложнения после инъекции силиконом могут возникнуть сразу или спустя месяцы и даже годы после процедуры. По словам специалиста, в месте укола может быть воспаление, образоваться фиброзная ткань. Кроме того, силикон может попасть в кровоток, и тем самым вызвать закупорку сосудов и инсульт.

Катцен добавил, что в последние годы к нему стали чаще обращаться мужчины с подобными проблемами. Если раньше таких пациентов было около 200 в год, то теперь их число достигает 1000. Врач допускает, что это может объясняться тем, что осложнения стали проявляться у тех, кто вводил силикон много лет назад.

Ранее сообщалось, что количество операций по протезированию пениса достигли рекордных значений. По словам уролога Гордона Мьюира, рост связан с тем, что все больше пожилых мужчин хотят вести активную половую жизнь.

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