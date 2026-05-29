21:36, 29 мая 2026

Названы разрешенные для купания места в Москве

Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти зонах отдыха в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти московских зонах отдыха. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление ведомства.

В список подходящих для купания мест попали озеро «Белое» и Путяевский пруд №1 в ВАО, Большой городской пруд и Школьное озеро в ЗелАО, пляж «Динамо» в САО, «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» в СЗАО, Пионерский пруд в ЦАО и Тропарево в ЮЗАО.

Зона отдыха «Мещерское» в ЗАО, озеро «Черное» в ЗелАО и Головинские пруды в САО подходят для купания, но были закрыты на реконструкцию. Также были приняты в эксплуатацию 34 зоны отдыха без права купания.

Ранее стало известно, что купальный сезон в Москве начнется не раньше июня.

