Раскрыты данные о погибших после вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: После оккупации ВСУ погибшими признаны 446 жителей Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что после оккупации региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) числились пропавшими более двух тысяч местных жителей. Как написал чиновник в Telegram, местонахождение большинства уже установлено. В частности, он рассказал о количестве признанных погибшими людей.

«Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших», — поделился Хинштейн. Он добавил, что сейчас продолжается розыск еще 332 человек.

В июне 2025 года стало известно, что никому из оставшихся в селе Русское Поречное приграничного Суджанского района Курской области жителей не удалось выжить во время оккупации населенного пункта.