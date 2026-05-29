Раскрыты данные о погибших после вторжения ВСУ в Курскую область

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что после оккупации региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) числились пропавшими более двух тысяч местных жителей. Как написал чиновник в Telegram, местонахождение большинства уже установлено. В частности, он рассказал о количестве признанных погибшими людей.
«Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших», — поделился Хинштейн. Он добавил, что сейчас продолжается розыск еще 332 человек.
В июне 2025 года стало известно, что никому из оставшихся в селе Русское Поречное приграничного Суджанского района Курской области жителей не удалось выжить во время оккупации населенного пункта.