В курском селе не осталось живых после оккупации ВСУ. Жителей Русского Поречного жестоко пытали перед расправами

Жаданова: В Русском Поречном нет выживших после оккупации ВСУ

Никому из оставшихся в селе Русское Поречное приграничного Суджанского района Курской области жителей не удалось выжить во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

Эти данные чиновник раскрыла во время международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».

«В общей сложности из села Русское Поречное [во время оккупации] не выжил ни один человек», — сказала она.

Жаданова добавила, что населенные пункты Пореченского сельсовета оказались под оккупацией ВСУ с первых дней вторжения. На тот момент на территории сельсовета оставалось 92 человека, в первые месяцы 10 жителям удалось выехать.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российские войска освобождали захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. 26 апреля 2025 года стало известно о полном освобождении региона.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следователи назвали число убитых ВСУ жителей Курской области

Российские следователи установили 24 факта убийства военнослужащими ВСУ жителей села Русское Поречное в Курской области. Сотрудники СК продолжают работу в селе, где произошли массовые убийства мирного населения украинскими военнослужащими.

Кроме того, следственные действия проходят и в других близлежащих населенных пунктах. Во время осмотра правоохранители обнаружили части тел двух местных жителей с признаками насильственной смерти и огнестрельными ранениями.

По данным следствия, не позднее января 2025 года украинцы применяли пытки к пострадавшим и истязали их, а потом совершили расправу.

Также сообщалось, что не позднее января 2025 года украинские военные, которые незаконно вторглись на территорию России, расправились с мирной жительницей. На ее теле нашли следы минно-взрывной травмы. Личность пострадавшей устанавливается. Елена Жаданова заявляла, что на телах жителей курского приграничья, ставших жертвами оккупации ВСУ, обнаружили следы применения электрошокеров.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Правоохранители устанавливают украинских военных, причастных к этим преступлениям.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Русском Поречном разрушены практически все жилые дома

В селе Русское Поречное разрушены практически все жилые дома, сообщил боец с позывным Блин. «Все превратили в укрепрайон. Там дальше скота будет навалено. Прям коров расстреливали, свиней расстреливали», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что видел, как в одном из домов противник расположил склад вооружения. Практически во всех жилых зданиях ВСУ оборудовали свои позиции. Сейчас в Русском Поречном нет ни одного мирного жителя.

Наряду с этим экс-глава Суджанского района Андрей Богачев заявил, что, помимо Русского Поречного, практически не осталось целых домов в Малой Локне, Мартыновке, Черкасском Поречном. Степень разрушений населенных пунктов составляет около 60 процентов, а освобожденная 13 марта Суджа разрушена примерно на 40 процентов.

Названо число возвращенных с Украины жителей курского приграничья

5 июня стало известно, что с территории Украины в Россию возвращены свыше тысячи жителей курского приграничья. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«1061 житель был возвращен с территории Украины», — сообщил он.

Хинштейн также добавил, что после вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года у властей нет сведений более чем о 570 жителях, которые пропали без вести. «К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям», — заявлял он.