Курский чиновник Жаданова: Все жители Русского Поречного погибли в оккупации ВСУ

Ни одному из жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области не удалось выжить во время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Елена Жаданова, чьи слова приводит ТАСС.

Такие данные чиновник раскрыла во время международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».

«В общей сложности из села Русское Поречное [во время оккупации] не выжил ни один человек», — сказала она.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российские войска освобождали захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. 26 апреля 2025 года стало известно о полном освобождении региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что участие в этом принимали военнослужащие из КНДР.