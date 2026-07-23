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12:14, 23 июля 2026 (обновлено: 12:20, 23 июля 2026)Россия

Появились подробности о взятии под контроль города в ДНР

Минобороны: Российские штурмовики на бронетехнике наступали в городе Белицкое
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские штурмовики активно наступали в городе Белицкое Донецкой Народной Республики (ДНР). Подробности о взятии населенного пункта под контроль сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в штурме участвовали подразделения группировки войск «Центр». Во время боестолкновений российские военнослужащие использовали бронетехнику.

О взятии города стало известно 23 июля. Днем ранее, 22 июля, ВС России взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Тогда операцию по освобождению организовали представители группировки войск «Восток».

В тот же день российские бойцы установили контроль в селе Артельное Харьковской области. Там боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

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