Появились подробности о взятии под контроль города в ДНР

Минобороны: Российские штурмовики на бронетехнике наступали в городе Белицкое

Российские штурмовики активно наступали в городе Белицкое Донецкой Народной Республики (ДНР). Подробности о взятии населенного пункта под контроль сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в штурме участвовали подразделения группировки войск «Центр». Во время боестолкновений российские военнослужащие использовали бронетехнику.

О взятии города стало известно 23 июля. Днем ранее, 22 июля, ВС России взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Тогда операцию по освобождению организовали представители группировки войск «Восток».

В тот же день российские бойцы установили контроль в селе Артельное Харьковской области. Там боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».