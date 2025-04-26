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13:47, 26 апреля 2025Россия

Герасимов заявил о помощи северокорейских солдат в освобождении Курской области

Герасимов отметил помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: KCNA / Reuters

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил о помощи северокорейских солдат в освобождении Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины», — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба подчеркнул, что рядовые солдаты и офицеры КНДР показали высокий профессионализм, а также проявились героизм, стойкость и мужество.

В декабре 2024 года на Украине заявили, что ВСУ якобы нашли в Курской области 30 тел северокорейских военных. Дмитрий Песков тогда также предпочел не комментировать данные о появлении в регионе иностранных солдат. «Это вопрос к Минобороны», — сказал он.

В субботу, 26 апреля, Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом каких-дибо других подробностей он не привел.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. Украинские войска потеряли более 75 000 солдат в российском регионе.

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