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17:24, 1 августа 2026 (обновлено: 17:33, 1 августа 2026)Путешествия

США введут визовые залоги в 20 тысяч долларов

США введут визовые залоги в 20 тысяч долларов для граждан 50 стран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

США введут визовые залоги в 20 тысяч долларов для граждан 50 стран на постоянной основе. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.

«Настоящее решение закрепляет временное решение от 20 августа 2025 года (...) и устанавливает постоянную программу визовых гарантий. Консульские сотрудники могут потребовать от заявителей на получение неиммиграционной визы внести залог в размере до 20 тысяч долларов США в качестве условия выдачи визы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что из 50 стран речь идет о 30 государствах Африки.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала массово задерживать в аэропортах страны иностранцев с просроченными визами. Уточняется, что нарушителей отлавливают во время внутренних перелетов — сотрудники ICE одеваются в штатское, чтобы не выдать себя. Подобные операции за последнюю неделю были проведены как минимум в 15 авиагаванях. Задержания коснулись даже тех иностранцев, которые имеют действующее разрешение на работу.

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