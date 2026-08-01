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17:34, 1 августа 2026Путешествия

Тысячи людей на пляже в российском городе попали на видео

Тысячи людей на пляже в Красногорске попали на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Тысячи людей посетили пляж Красногорска, Москковская область, 1 августа из-за сильной жары и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о пляже «Синичка». Те, кто не успел занять лежаки, загорают стоя. На записи видно множество людей как на суше, так и в воде.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в Москве сохранится температура воздуха до плюс 28 градусов. Она отметила, что в субботу, 1 августа, осадков в российском городе не будет.

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