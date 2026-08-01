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17:39, 1 августа 2026 (обновлено: 18:04, 1 августа 2026)Силовые структуры

Задержана оставившая пенсионерку без накоплений курьерша мошенников

В Петербурге задержали курьершу мошенников, которая оставила пенсионерку без денег
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали мошенницу, которой пенсионерка передала свои накопления. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

Петербургская полиция задержала 30-летнюю женщину, которая обманным способом завладела 1,5 миллиона рублей 77-летней жительницы города. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ, злоумышленница была задержана в порядке статьи 91 («Основания задержания подозреваемого») УПК РФ.

Ранее пострадавшая передала женщине свои накопления. По словам пенсионерки, в период с 23 по 24 июля ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур и под предлогом декларирования денежных средств убедили ее передать 1,5 миллиона рублей. Пенсионерка отдала деньги курьерше, связанной с мошенниками.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 июля у дома 36 по Дунайскому проспекту сотрудники полиции задержали подозреваемую. По данному делу ведется следствие.

В конце июля в Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнюю местную жительницу, которая участвовала в мошеннической схеме по обману семьи на два миллиона рублей. Задержанная выполняла роль курьера.

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