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Силовые структуры
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12:16, 29 июля 2026 (обновлено: 12:21, 29 июля 2026)Силовые структуры

Девочка-подросток украла у семьи миллионы в российском городе

В Петербурге полиция задержала подростка, отдавшего мошенникам 2 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала 17-летнюю местную жительницу, которая участвовала в мошеннической схеме по обману семьи на два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу и области.

По версии следствия, задержанная выполняла роль курьера. Решается вопрос о мере пресечения, проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

27 июля в полицию обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Неизвестные в течение нескольких дней звонили его несовершеннолетней дочери, представляясь сотрудниками различных ведомств. Под предлогом предотвращения уголовной ответственности и сообщая ложные сведения, они убедили школьницу забрать из офиса отца два миллиона рублей и передать их курьеру.

Ранее в Москве суд арестовал троих местных жителей в возрасте 20 и 21 года, которые принимали участие в мошеннической схеме по обману 18-летнего жителя Подмосковья.

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