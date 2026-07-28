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Силовые структуры
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17:36, 28 июля 2026Силовые структуры

Проявились подробности об обмане молодого россиянина на 75 миллионов рублей

В Москве суд арестовал 3 мужчин за помощь в мошенничестве на 75 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал троих местных жителей в возрасте 20 и 21 года, которые принимали участие в мошеннической схеме по обману 18-летнего жителя Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по Московской области.

Фигуранты заявили, что сами стали жертвами мошенников и были вовлечены в схему по аналогичному сценарию. Они исполняли функцию курьеров.

Юному жителю Московской области сначала позвонил лже-сотрудник военкомата и выманил код из СМС. Затем подключились лже-правоохранители, которые сообщили о взломе аккаунта налогоплательщика и переводе денег лицу в федеральном розыске. Запугав молодого человека уголовной ответственностью, они убедили его передать все сбережения и ценности для «декларирования».

В первый день юноша отдал курьеру более 43 миллионов рублей. На следующий день другой посыльный, который представился «внештатным сотрудником», вошел в дом, вскрыл сейф родителей и забрал деньги и ювелирные украшения. Содержимое сейфа он передал третьему соучастнику, ожидавшему в каршеринговом автомобиле. Ущерб превысил 75 миллионов рублей.

Ранее в Москве арестовали мужчину, выманившего у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка.

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