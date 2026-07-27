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Силовые структуры
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12:37, 27 июля 2026 (обновлено: 12:38, 27 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин выманил у женщины миллионы рублей под предлогом лечения ее ребенка

В Москве арестовали мужчину, выманившего у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве арестовали мужчину, выманившего у женщины деньги под предлогом лечения ее ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 43-летний мужчина узнал, что женщина ищет частную клинику для оказания медицинской помощи ребенку и предложил свои услуги. В сентябре 2025 года он передал пострадавшей поддельные документы с расчетом стоимости лечения и через один из мессенджеров организовал звонок якобы от представителя клиники, с которой согласовал условия лечения.

После обращения потерпевшей напрямую в медицинское учреждение стало известно, что платежи на их счет не поступали. При этом обвиняемый перестал выходить на связь. Полученные от женщины средства злоумышленник потратил на погашение своих долгов.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что иностранец обманом похитил деньги у участника СВО.

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