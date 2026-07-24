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Силовые структуры
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12:17, 24 июля 2026 (обновлено: 12:20, 24 июля 2026)Силовые структуры

Иностранец обманом похитил деньги у участника СВО

В Краснодаре осудили мужчину за хищение денег у участника СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Краснодаре осудили мужчину за хищение денег у участника СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с июня по сентябрь 2025 года 21-летний иностранный гражданин, находясь с потерпевшим в дружеских отношениях, сообщил, что у него заблокированы карты иностранного банка и под этим предлогом занимал денежные средства без намерения их возвращать.

Пострадавший взял кредиты в двух банках и занял у знакомых деньги на общую сумму 310 тысяч рублей, после чего передал их знакомому.

Подсудимый, зная, что у потерпевшего большая сумма задолженности в банках и нет возможности ее погасить, предложил ему заключить контракт с Министерством обороны. Он сообщил, что имеет знакомства в Москве и потерпевший не отправится в зону проведения СВО.

Под влиянием пострадавший заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, при этом передал подсудимому данные от своего онлайн-банка, откуда затем было похищено около двух миллионов рублей под предлогом передачи третьим лицам для перевода мужчины в военный штаб в Москве.

Похищенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания он признал вину, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб.

Суд приговорил иностранца к четырем годам колонии общего режима. Также конфисковал в собственность государства мобильный телефон, используемый для совершения преступления.

Ранее сообщалось, что ОПГ «заработала» миллионы на обещаниях о тыловой службе бойцам СВО.

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