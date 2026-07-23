Юноша поймал рекордную рыбу и чуть не использовал ее в качестве наживки

В США юноша поймал пятнистого тунца весом 12,8 килограмма и установил новый рекорд

19-летний житель американского штата Мэриленд поймал пятнистого тунца весом 12,8 килограмма и чуть не лишился поставленного рекорда. Об этом пишет Outdoor Life.

3 июля Купер Кларк, его дядя и двоюродный брат ловили рыбу с борта лодки в океане недалеко от города Ошен-Сити. Это место славится среди рыбаков большим количеством тунцов и марлинов. Кроме того, знакомые Кларка недавно выловили там крупного тунца. Около семи часов вечера ему на крючок попалась очень сильная рыба. Кларк решил, что поймал большого тунца, но когда подвел рыбу к борту лодки, оказалось, что это пятнистый тунец, которых также называют ложными тунцами, — они мельче обыкновенных, ловятся в больших количествах и чаще всего идут на консервы.

Расстроенный американец бросил улов в ящик со льдом и собирался использовать его в качестве наживки на следующий день. Однако потом Купер решил проверить рекорд по ловле этого вида и обнаружил, что предыдущий был установлен в июле 2025 года. Тогда был пойман пятнистый тунец весом 11,8 килограмма. Юноша взвесил свой улов и обнаружил, что он ровно на килограмм тяжелее. Купер подал заявку в Департамент природных ресурсов Мэриленда, и его признали новым рекордсменом.

Кларк заявил, что теперь собирается сделать из своего пятнистого тунца чучело, так как рекорды по ловле этого вида устанавливаются довольно редко.

Ранее сообщалось, что в США маленький мальчик из Миннесоты поймал тупорылого панцирника длиной 77,4 сантиметра и установил уникальный рекорд. Достижения по ловле этого вида в штате начали фиксировать в 2024 году, и школьник стал первым рекордсменом.