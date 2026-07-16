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09:10, 16 июля 2026Из жизни

Семилетний мальчик в пижаме поймал огромную щуку и установил уникальный рекорд

В США мальчик поймал панцирника длиной 77,4 сантиметра и установил уникальный рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Omnitarian / Wikimedia

В США маленький мальчик поймал тупорылого панцирника длиной 77,4 сантиметра и установил уникальный рекорд штата Миннесота. Об этом сообщает Wired2Fish.

Фил Ричерт с сыновьями — семилетним Айзеком и девятилетним Тедди — отправились на реку Миссисипи 6 июня, чтобы поймать сома. Они установили палатку на берегу и забросили удочки. Весь день им не везло. Около десяти часов вечера, когда семейство уже переоделось в пижамы и собиралось лечь спать, Айзеку на крючок попалось нечто крупное.

«На той удочке была наживка на сома, установленная на глубине трех метров. Я подумал, что Айзек сражается именно с ним, когда мы с Тедди прибежали на помощь, — рассказал Ричерт. — Когда мы загнали рыбу в сачок, оказалось, что это не сом, а огромная щука».

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Мужчина не знал, сколько составляет действующий рекорд штата по тупорылым панцирникам в категории «поймал-отпустил», но все же сделал несколько снимков улова Айзека, прежде чем вернуть рыбу в реку. Выяснилось, что достижения по ловле этого вида начали фиксировать в 2024 году, а потенциальному рекордсмену нужно было поймать щуку длиной не менее 76,2 сантиметра. Панцирник Айзека оказался 77,4 сантиметра в длину, и стал первым зафиксированным рекордом.

Ричерт заявил, что Тедди теперь тоже мечтает поймать крупную рыбу и побить достижение брата.

Ранее сообщалось, что в США рыбак из Миннесоты поймал лазурного чукучана длиной 76,8 сантиметра и установил уникальный рекорд. Этот вид также включили в программу рыболовства штата только в 2024 году.

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