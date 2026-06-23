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10:05, 23 июня 2026Из жизни

Мужчина поймал редчайшую рыбу и установил уникальный рекорд

В США мужчина поймал лазурного чукучана и установил уникальный рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rohimin prakoso / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Миннесота поймал лазурного чукучана 76,8 сантиметра и установил уникальный рекорд. Об этом сообщает MLive.com.

Обладателем нового достижения стал Джо Буш из города Коттидж-Гров. «Когда рыба выпрыгнула из воды, я сказал приятелю, что это может быть лазурный чукучан, — рассказал мужчина. — Она была не похожа на других рыб, что мы ловили, но я не был уверен на все сто, пока не вытащил ее».

Буш поймал чукучана в реке Миссисипи и сразу же стал первым рекордсменом штата по ловле этого редчайшего вида. До начала XX века лазурные чукучаны были очень распространены в Миннесоте, но затем из-за загрязнения воды почти исчезли. С 1972 года, благодаря принятию так называемого Закона о чистой воде, популяция начала медленно восстанавливаться.

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В 2024 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных Миннесоты снова включила чукучанов в программу рыболовства штата в категории «поймал — отпустил», и Буш стал первым, кому удалось выловить рыбу этого вида.

Ранее в США девочка из штата Миннесота поймала микижу длиной 76 сантиметров и побила рекорд штата в категории «поймал — отпустил». Обладательницей прошлого высшего достижения была сестра новой рекордсменки.

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