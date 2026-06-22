12-летняя девочка поймала крупную рыбу и побила установленный сестрой рекорд

В США 12-летняя девочка поймала микижу длиной 76 сантиметров и побила рекорд Миннесоты

В США девочка из штата Миннесота поймала микижу длиной 76 сантиметров и побила рекорд штата в категории «поймал — отпустил». Об этом пишет Outdoor Life.

Обладательницей нового высшего достижения Миннесоты стала 12-летняя Сэйди Спатафор. Она поймала крупную рыбу 10 мая в реке Стюарт, куда отправилась порыбачить с семьей. После официальных измерений выяснилось, что девочка побила рекорд штата, который раньше принадлежал ее старшей сестре Люси. Та поймала микижу длиной 72,4 сантиметра в 2025 году.

«Я очень горжусь, что именно моя 12-летняя сестра побила рекорд штата, который я удерживала. И особенно приятно, что мы рыбачили в тот день всей семьей», — сказала Люси.

Как отмечает Outdoor Life, абсолютный рекорд по ловле микижи в Миннесоте держится с 1980 года. Тогда в штате поймали рыбу длиной почти 83,8 сантиметра и весом 7,2 килограмма.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Миссури поймал желтого окуня весом 1,1 килограмма и побил 30-летний рекорд. Его улов оказался на 56 граммов легче мирового рекорда по ловле этого вида, однако побил рекорд штата, установленный в 1995 году.