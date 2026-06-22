Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:08, 22 июня 2026Из жизни

12-летняя девочка поймала крупную рыбу и побила установленный сестрой рекорд

В США 12-летняя девочка поймала микижу длиной 76 сантиметров и побила рекорд Миннесоты
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Minnesota Fish & Wildlife

В США девочка из штата Миннесота поймала микижу длиной 76 сантиметров и побила рекорд штата в категории «поймал — отпустил». Об этом пишет Outdoor Life.

Обладательницей нового высшего достижения Миннесоты стала 12-летняя Сэйди Спатафор. Она поймала крупную рыбу 10 мая в реке Стюарт, куда отправилась порыбачить с семьей. После официальных измерений выяснилось, что девочка побила рекорд штата, который раньше принадлежал ее старшей сестре Люси. Та поймала микижу длиной 72,4 сантиметра в 2025 году.

«Я очень горжусь, что именно моя 12-летняя сестра побила рекорд штата, который я удерживала. И особенно приятно, что мы рыбачили в тот день всей семьей», — сказала Люси.

Материалы по теме:
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
22 октября 2024
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

Как отмечает Outdoor Life, абсолютный рекорд по ловле микижи в Миннесоте держится с 1980 года. Тогда в штате поймали рыбу длиной почти 83,8 сантиметра и весом 7,2 килограмма.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Миссури поймал желтого окуня весом 1,1 килограмма и побил 30-летний рекорд. Его улов оказался на 56 граммов легче мирового рекорда по ловле этого вида, однако побил рекорд штата, установленный в 1995 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо высказался о решении главы Евросовета установить контакты с Россией

    Беременная женщина списала изменения в груди на мастит и оказалась смертельно больна

    Поставки российского зерна в постсоветскую страну взлетели

    В iPhone нашли неустранимый изъян

    Число летевших на Москву беспилотников достигло 80

    Два десятка украинских дронов сбили за утро на подлете к Москве

    Оценены шансы Австрии отобрать очки у Аргентины в матче ЧМ-2026

    Россияне стали чаще страдать из-за редкого заболевания в разгар рабочего дня

    12-летняя девочка поймала крупную рыбу и побила установленный сестрой рекорд

    Доктор Мясников предупредил о приводящем к смерти за секунды состоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok