Хинштейн рассказал о пропавших без вести жителях Курской области после вторжения ВСУ

Врио курского губернатора Хинштейн: Нет сведений о более чем 570 жителях региона

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе прошлого года у властей Курской области нет сведений о более чем 570 жителях приграничья. Число пропавших без вести курян уточнил врио губернатора Александр Хинштейн во время выступления перед депутатами областной думы с отчетом о работе правительства региона, трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал чиновник, более тысячи жителей Курской области уже удалось найти.

К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Ранее сообщалось, что российские военные встретили в курском приграничье пропавшего иеромонаха Симеона.