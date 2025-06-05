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10:36, 5 июня 2025Россия

Хинштейн рассказал о пропавших без вести жителях Курской области после вторжения ВСУ

Врио курского губернатора Хинштейн: Нет сведений о более чем 570 жителях региона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе прошлого года у властей Курской области нет сведений о более чем 570 жителях приграничья. Число пропавших без вести курян уточнил врио губернатора Александр Хинштейн во время выступления перед депутатами областной думы с отчетом о работе правительства региона, трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал чиновник, более тысячи жителей Курской области уже удалось найти.

К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям

Александр Хинштейнврио губернатора Курской области

Ранее сообщалось, что российские военные встретили в курском приграничье пропавшего иеромонаха Симеона.

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