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11:09, 9 апреля 2025Россия

Российские военные встретили в курском приграничье пропавшего иеромонаха

Российские военные встретили в курском приграничье пропавшего иеромонаха Симеона
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные встретили в курском приграничье пропавшего иеромонаха Симеона. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Север», передает РИА Новости.

По словам бойца, найти священника удалось после захода в село Гуево. Его попытались эвакуировать, но он отказался.

«Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно», — сказал собеседник агентства.

Российский военный добавил, что иеромонах Симеон поддерживает местных жителей, оставшихся в населенном пункте — помогает людям, в том числе едой, укрепляет их дух, осуществляет эвакуацию, а также проводит церемонии захоронения, причем не только для мирных, но и для солдат Вооруженных сил Украины.

«Находясь там под взрывами, скажем так, под ежесекундной опасностью для жизни, он проделывает очень важную работу», — заключил боец.

Об освобождении Гуево стало известно во вторник, 8 апреля. Село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Ранее были опубликованы кадры из разрушенного населенного пункта.

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