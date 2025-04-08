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15:32, 8 апреля 2025Россия

Опубликованы кадры из освобожденного населенного пункта в Курской области

Минобороны опубликовало видео из освобожденного Гуево Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео из освобожденного села Гуево в Курской области. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

На кадрах видно, как российские военные проводят зачистку на одной из улиц населенного пункта — Ленина. Бойцы заходят в уцелевшие дома, которых осталось не так много, в поисках оставшихся солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не успели сбежать со своих позиций.

Помимо разрушенных жилых и административных зданий на видео можно увидеть серьезно поврежденную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. На этом здании российские военные водрузили триколор.

По данным оборонного ведомства, работу по зачистке проводят военнослужащие 22-го и 30-го полков 72-й мотострелковой дивизии. Также продолжается эвакуация мирных граждан.

Об освобождении населенного пункта стало известно во вторник, 8 апреля. Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север».

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