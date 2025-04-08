Минобороны России подтвердило освобождение еще одного населенного пункта Курской области

Минобороны России сообщило об освобождении села Гуево Курской области

Российские войска освободили село Гуево Курской области. Информацию об этом журналистам подтвердили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям механизированной, танковой и трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь и хутора Олешня.

В Минобороны добавили, что за сутки Киев потерял на курском направлении более 290 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей и два миномета. Также уничтожены четыре пункта управления беспилотниками.

Ранее о полной зачистке села Гуево заявил проект военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь». По его данным украинское командование пыталось перебрасывать в район населенного пункта подкрепления из занятого ВСУ Горналя.

Первые сообщения о контроле над Гуево появились еще 2 апреля. 5 апреля над администрацией села подняли российский флаг.