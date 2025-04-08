Минобороны России подтвердило освобождение еще одного населенного пункта Курской области

Российские войска освободили село Гуево Курской области. Информацию об этом журналистам подтвердили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям механизированной, танковой и трех десантно-штурмовых бригад, а также бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь и хутора Олешня.
В Минобороны добавили, что за сутки Киев потерял на курском направлении более 290 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей и два миномета. Также уничтожены четыре пункта управления беспилотниками.
Ранее о полной зачистке села Гуево заявил проект военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь». По его данным украинское командование пыталось перебрасывать в район населенного пункта подкрепления из занятого ВСУ Горналя.
Первые сообщения о контроле над Гуево появились еще 2 апреля. 5 апреля над администрацией села подняли российский флаг.