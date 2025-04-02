Армия Россия освободила одно из двух остававшихся под контролем ВСУ сел в Курской области

Shot: Армия России освободила Гуево в Курской области

Армия России освободила село Гуево в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, по состоянию на 2 апреля вся территория населенного пункта находится под контролем российских войск. Только за последние сутки в окрестностях Гуево было ликвидировано свыше 40 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечает Shot.

После потери Гуево под контролем ВСУ остается последний населенный пункт Курской области — село Горналь, утверждает канал. Оно расположено примерно в 5,5 километра к юго-западу от Гуево.

Ранее об охвате подразделений ВСУ в Курской области заявил военкор Семен Пегов. По состоянию на 31 марта украинские войска контролировали три курских села – Гуево, Горналь и Олешню.