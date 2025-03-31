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18:29, 31 марта 2025Россия

Военкор рассказал о взятии ВСУ в Курской области в клещи

Военкор Пегов: Российские войска в Курской области берут ВСУ в клещи
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска в Курской области продвигаются и берут оставшиеся в регионе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в клещи. Об этом рассказал руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в эфире «Первого канала».

Он напомнил, что под контролем ВСУ остаются три курских населенных пункта: села Гуево и Горналь, а также хутор Олешня. «Сейчас мы их берем в оперативное окружение. Есть успехи в районе Гуева. Также в районе двух других населенных пунктов мы продвигаемся и берем противника в клещи», — сообщил Пегов.

По словам военкора, несмотря на попытки подразделений ВСУ окопаться и встать в жесткую оборону, удержав хоть какие-то территории Курской области, они находятся «в серьезном отступлении, местами даже в панике». Он считает, что украинские войска уже вряд ли попытаются продвинуться вглубь региона. «Таких сил у них там просто-напросто нет. Однако свои ресурсы они перетянули поближе к Белгородской области», — подчеркнул Пегов.

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Ранее в силовых структурах сообщили, что российские войска взяли под контроль половину села Гуево Курской области. До этого Вооруженные силы России также ударили по резервам украинских военных, переброшенным к хутору Олешня.

ЖЗЛ
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