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15:34, 28 марта 2025Россия

Перечислены остающиеся под контролем ВСУ населенные пункты Курской области

Военкор Пегов: В Курской области осталось освободить Олешню, Гуево и Горналь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Курской области под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются три населенных пункта. Их наименования перечислил военкор Семен Пегов в эфире «Первого канала».

По его словам, Российской армии осталось освободить села Олешня, Гуево и Горналь, который принял на себя первые удары ВСУ в начале вторжения в российский регион. «Эти населенные пункты сейчас наши войска берут в оперативное окружение. Нет сомнения, что в ближайшее время они будут освобождены», — считает Пегов.

Он напомнил, что 27 февраля Вооруженные силы России также водрузили триколор на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Суджа».

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