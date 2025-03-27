Российские военные завершили зачистку окрестностей пункта пропуска на границе с Украиной

ТАСС: Бойцы ВС РФ завершили зачистку окрестностей пропускного пункта в Судже

Российские военные завершили зачистку окрестностей пункта пропуска на границе с Украиной. Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

По данным агентства, речь идет об окрестностях международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области, где ранее велись бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На здании контрольно-пропускного пункта (КПП) водружен флаг России», — сообщил собеседник издания.

В понедельник, 24 марта, появились сообщения о том, что российские военные окружили солдат ВСУ близ указанного таможенного пункта.

Позднее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов опубликовал фото с водруженным на здании МАПП российским триколором.