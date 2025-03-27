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15:47, 27 марта 2025Россия

Российские военные водрузили триколор на пропускном пункте на границе с Украиной

Рогов: Десантники установили российский флаг на пропускном пункте в Судже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Десантники тульского 51-го парашютно-десантного полка 106 дивизии водрузили российский триколор на пропускном пункте в Судже на границе с Украиной. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram.

Он уточнил, что флаг России появился на здании многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Суджа на границе Курской и Сумской областей.

«Водружение флага подтверждает, что пункт пропуска Суджа находится под уверенным контролем Русской армии», — написал Рогов, сопроводив свой пост соответствующими кадрами.

Ранее сообщалось, что российские военные окружили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ указанного таможенного пункта. Как сообщал военный блогер Юрий Подоляка, успех Российской армии на этом участке должен был поставить части противника на южной окраине Гоголевки и в Олешне Курской области в невыгодное положение и привести «к быстрому их откату за линию государственной границы».

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