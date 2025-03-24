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15:12, 24 марта 2025Россия

Военные ВС РФ окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта Суджа на границе с Украиной

Военные ВС РФ окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта в Судже
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные окружили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ таможенного пункта Суджа на границе с Сумской областью Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военндело».

По данным канала, в окрестностях пропускного пункта ведутся бои. «Противник окружен и оказывает сопротивление», — говорится в публикации.

Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, бои близ пропускного пункта Суджа начались утром в понедельник, 24 марта.

По его данным, военные Вооруженных сил России постепенно усиливают давление на противника. «Успех [Российской армии] здесь [в районе пропускного пункта Суджа] поставит части ВСУ на южной окраине Гоголевки и в Олешне [Курской области] в очень невыгодное оперативное положение, что приведет к быстрому их откату за линию государственной границы», — заключил Подоляка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области. Потери противника в минувшие сутки составили более 190 солдат.

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