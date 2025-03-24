Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 24 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли детали продолжающихся боев в окрестностях Суджи

МО РФ: Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Детали продолжающихся боев в окрестностях Суджи раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Суджанского района. Российские военные нанесли поражение семи бригадам ВСУ: танковой, механизированной, штурмовой, двум десантно-штурмовым бригадам, а также бригаде морской пехоты и территориальной обороны.

ВСУ за сутки потеряли более 190 солдат и около 20 единиц техники, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия. Кроме того, российские военные уничтожили три пункта управления беспилотниками противника.

Всего с начала вторжения на территорию Курской области украинские формирования потеряли более 69,7 тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВСУ сами заминировали часть местности близ Гоголевки и тем самым лишили оставшиеся в населенном пункте подразделения шанса на эвакуацию в Сумскую область Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    В России двух полковников ВСУ заочно осудили к пожизненному сроку за атаки на аэродромы

    Российские военные уничтожили пытавшуюся форсировать Днепр лодку ВСУ

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа

    Германия осудила признание Израилем еврейских поселений в Палестине

    Военные ВС РФ окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта «Суджа» на границе с Украиной

    В Польше начали бороться с отрицательными ценами на электричество

    Складной iPhone укрепят жидким металлом

    Десятки людей госпитализировали после ДТП с автобусом в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше