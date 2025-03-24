В Минобороны раскрыли детали продолжающихся боев в окрестностях Суджи

МО РФ: Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Российские военные отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Детали продолжающихся боев в окрестностях Суджи раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Суджанского района. Российские военные нанесли поражение семи бригадам ВСУ: танковой, механизированной, штурмовой, двум десантно-штурмовым бригадам, а также бригаде морской пехоты и территориальной обороны.

ВСУ за сутки потеряли более 190 солдат и около 20 единиц техники, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия. Кроме того, российские военные уничтожили три пункта управления беспилотниками противника.

Всего с начала вторжения на территорию Курской области украинские формирования потеряли более 69,7 тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВСУ сами заминировали часть местности близ Гоголевки и тем самым лишили оставшиеся в населенном пункте подразделения шанса на эвакуацию в Сумскую область Украины.