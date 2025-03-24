Бойцы ВСУ лишились последнего шанса выйти из Гоголевки в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились последнего шанса выйти из населенного пункта Гоголевка в Курской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

По информации агентства, ВСУ заминировали часть местности близ Гоголевки и тем самым лишили оставшиеся в Гоголевке подразделения шанса на эвакуацию в Сумскую область.

6 августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область. Бои в регионе идут до сих пор. В ходе наступательных операций ВС России удалось освободить большинство населенных пунктов, включая город Суджа, который перешел под контроль российских войск 13 марта.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о положении ВСУ в Курской области. Украинская армия, по его словам, находится в крайне тяжелом положении. Противник контролирует только несколько десятков квадратных километров, где уже идут бои.