Военный эксперт Дандыкин заявил о крайне тяжелом положении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области находятся в крайне тяжелом положении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, противник контролирует только несколько десятков квадратных километров, где уже идут бои.

«Идут очень жестокие бои на оставшихся территориях, противник идет во все тяжкие. Президент России Владимир Путин уже предложил военным ВСУ сдаться в плен, пообещав им гуманное обращение, но они не хотят. В плен за сутки сдались только три человека. Наверное, ждут, пока их отобьют, но они находятся в очень плохом положении», — сказал Дандыкин.

Противник, по словам военного эксперта, пытается отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область. Но, как заметил Дандыкин, успеха в этом направлении достичь не удается.

«За неделю мы освободили два населенных пункта, скоро освободим остальные. Если украинцы не сдадутся, их судьба предрешена. Конечно, местность позволяет им сопротивляться еще какое-то время, может, какие-то боеприпасы им сбрасывают с дронов. Но большая часть территорий уже освобождена», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно о подрыве газоизмерительной станции на границе Курской и Сумской областей стало известно в ночь 21 марта. По данным Минобороны России, ВСУ намеренно подорвали объект. В ведомстве заявили, что провокация Киева была направлена на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.