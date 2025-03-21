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13:44, 21 марта 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности подрыва ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

Минобороны России: ВСУ намеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно осуществили подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом, раскрывая подробности о ситуации, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ осуществили подрыв станции, которая расположена в нескольких сотнях метров от границы с Украиной, в ночь на пятницу, 21 марта, около 00:20 по московскому времени. Через станцию ранее осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа в сутки в страны Европы.

«Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов», — сообщили в Министерстве, подчеркнув, что с 7 августа 2024 года до сегодняшнего дня взорванный объект находился под контролем ВСУ.

В Минобороны назвали подрыв станции в Судже провокацией, которая направлена на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

О подрыве ВСУ газоизмерительной станции на границе Курской и Сумской областей стало известно в ночь на пятницу, 21 марта. В сети появились кадры полыхающего объекта. Военблогер Юрий Подоляка, описывая обстановку в районе Суджи после подрыва ГИС, заявил, что возле пограничного пункта пропуска идут «очень вязкие бои» между российскими военнослужащими и бойцами ВСУ.

ЖЗЛ
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