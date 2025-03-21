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13:40, 21 марта 2025Россия

Военблогер описал обстановку в районе Суджи после удара ВСУ по газоизмерительной станции

Подоляка заявил о боях с ВСУ у пограничного пункта пропуска в районе Суджи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возле пограничного пункта пропуска «Суджа» в Курской области идут «очень вязкие бои» между российскими военнослужащими и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку в районе освобожденного города описал военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Комментируя удар ВСУ по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», он предположил, что своими действиями украинцы пытались остановить продвижение российских войск, поэтому устроили взрыв. Накануне, по словам Подоляки, в этом районе также шли бои. «Много работала артиллерия, небо просто кишит дронами. Что и сказывается на результатах движения», — подчеркнул военблогер.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал атаку по ГИС «Суджа» нарушением договоренностей об ударах по энергетической инфраструктуре.

О пожаре на газопроводе на границе Курской и Сумской областей стало известно в ночь на 21 марта. Российская сторона обвинила в произошедшем Киев. В Минобороны России подчеркнули, что ГИС с августа 2024 года находилась под контролем ВСУ. Украинский Генштаб, в свою очередь, возложил вину на Москву.

ЖЗЛ
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