ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

Пожар на газоизмерительной станции «Суджа» после подрыва ВСУ сняли на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» на границе России и Украины. Как сообщают российские военкоры, серьезно полыхает газопровод на границе Курской и Сумской областей.

Возгорание настолько сильное, что пожар был виден из Курска. На кадрах, снятых очевидцами, видно яркое зарево, при этом площадь возгорания разрастается, местами также наблюдается факельное горение.

Через «Суджу» российский газ шел в Европу

Через ГИС «Суджа» проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. Он представляет собой газопровод диаметром 1420 миллиметров. Станция располагается у границы двух стран.

В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через «Сохрановку», после чего «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжались поставки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уходящие с территории России украинские военные пытаются нанести максимальный урон инфраструктуре

Военблогер Юрий Подоляка сообщил, что пожар возник в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, стремительно уходя из Курской области, пытаются уничтожить как можно больше.

Вероятно [ВСУ подорвали ГИС] перед отходом. Сил удерживать данную территорию у них все меньше и меньше, а потому они уничтожают все что могут Юрий Подоляка военблогер

При этом официальной информации о случившемся пока нет. Минобороны, как и власти Курской области, ситуацию пока не комментировали. Также на данный момент неизвестны точные масштабы разрушений и возможные потери.

Москва и Киев согласились не бить по объектам энергетики друг друга

ВСУ нанесли удар по ГИС «Суджа» в ночь на пятницу, 21 марта, несмотря на то, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом глава соседней республики сообщил по результатам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Аналогичное решение на 30 дней до этого принял и российский президент Владимир Путин. Сразу после разговора с Трампом 18 марта он отдал приказ уничтожить уже направленные и выпущенные в сторону энергообъектов Украины дроны. Несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары по энергетике РФ. Так, в ночь на 19 марта Киев ударил по нефтебазе на Кубани. Она горит уже третьи сутки.