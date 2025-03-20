Зеленский заявил, что готов встретиться с представителями России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности встречи с представителями России для завершения вооруженного конфликта на территории республики. По его словам, если на то будет политическая воля, встреча не станет проблемой. Украинский лидер заверил, что оставит в стороне эмоции и сантименты.

«Вопрос абсолютно прагматичный, если есть наработанные варианты, которые могут приблизить нас к завершению войны, будем двигаться — и только вперед, без каких-либо пауз и сантиментов», — заявил Зеленский.

При этом президент Украины добавил, что если и будет встречаться с представителями Москвы, то сделает это «без всякого удовольствия».

Фото: Thomas Peter / Reuters

В России отреагировали на слова Зеленского

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала слова украинского лидера о готовности встретиться с представителями российской стороны. Депутат отметила, что позиция Зеленского по этому вопросу весьма изменчива.

Зеленский часто меняет свое мнение, эмоционально реагируя на какие-то вещи. Он прекрасно понимает, что он сейчас не совсем легитимный президент. Ему сначала надо переизбраться Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

Депутат Госдумы обратила внимание, что из-за нелегитимности Зеленского с юридической очки зрения украинцы смогут опротестовать подписанные им договоренности. «Думаю, что наши юристы-международники и дипломаты, прорабатывая эту тему, понимают, что надо не допустить такой исход», — добавила она.

Светлана Журова Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

Несколькими днями ранее Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров по решению конфликта. По его словам, президент России Владимир Путин якобы не завершит конфликт самостоятельно, поэтому Вашингтон должен надавить на него.

«Мы считаем, что ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну», — заявил он. При этом Зеленский полагает, что у Соединенных Штатов достаточно сил для давления на Москву.

Вместе с тем первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что это Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий, так как «это единственный шанс его существования».

Он понимает, что как только на Украине воцарится мир или даже перемирие, дни его сочтены. Поэтому он будет любой ценой огрызаться, пытаться нанести какой-то урон России и так далее Владимир Джабаров первый замглавы международного комитета Совета Федерации

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский также высказал мнение, что Зеленский покинет свой пост при перемирии между Москвой и Киевом. «Чем скорее наступит перемирие, тем меньше шансов у Зеленского удержаться у власти», — указал он.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Раде заявили, что Зеленский не может представлять Украину на переговорах

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В связи с этим на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Украину может представлять только Верховная Рада, заявил Дубинский.

В очередной раз говорю и настаиваю на том, что переговоры от лица Украины может вести только Верховная Рада, а не клоун, ларечник и их подаваны Александр Дубинский депутат Верховной Рады

Аналогичной позиции придерживаются и в российском Министерстве иностранных дел. В частности, российский генконсул в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что действующий президент Украины не может представлять официальный Киев на будущих переговорах с Россией, так как утратил легитимность. «На данный момент у нас существует ситуация, когда глава государства не обладает уже такими полномочиями и, соответственно, возникает вопрос легитимности этого лица», — указал он.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова вести переговоры с Зеленским, несмотря на тот факт, что он не является легитимным главой государства.

«Господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», — заверил пресс-секретарь президента России.