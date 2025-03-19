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18:01, 19 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек уход Зеленского при перемирии

Депутат Рады Дубинский: Зеленский уйдет с поста президента при перемирии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинет свой пост при перемирии между Москвой и Киевом. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Чем скорее наступит перемирие, тем меньше шансов у Зеленского удержаться у власти, более того, мое глубокое убеждение заключается в том, что одним из условий перемирия со стороны США будет переходный период, необходимый для транзита власти и проведения выборов», — написал Дубинский.

По его словам, проведение президентских выборов на Украине при Зеленском является «выборами Зеленского», а сам он занимается «покупкой времени» для обеспечения личных гарантий и безопасности.

Ранее Дубинский заявил, что Верховный суд Украины является соучастником геноцида украинцев. По его словам, на Украине происходит моральная деградация судебной системы на всех уровнях, а сама республика является крупнейшим концлагерем в мировой истории.

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