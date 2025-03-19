Депутат Рады Дубинский: Верховный суд является соучастником геноцида украинцев

Верховный суд Украины является соучастником геноцида украинцев. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее украинский Верховный суд узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) граждан, призванных с нарушениями.

«Признать, что мобилизовать можно кого и как угодно, означает, что не надо принимать законы о сокращении мобилизационного возраста или мобилизации женщин (...) Когда Верховный суд принимает подобные решения, это значит, что он является полным соучастником геноцида украинцев», — написал нардеп.

По его словам, на Украине происходит моральная деградация судебной системы на всех уровнях, а сама республика является крупнейшим концлагерем в мировой истории.

Ранее Верховная Рада Украины сняла с повестки дня проект закона, вводящего уголовную ответственность для территориальных центров комплектования за незаконную мобилизацию. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что документ сняли по требованию фракции «Голос».